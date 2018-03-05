BRIEF-MySale Group Says HY ‍Underlying EBITDA Grew 80 pct To A$5.5 Mln

March 5 (Reuters) - MySale Group Plc:
* ESTABLISHED STRATEGIC PARTNERSHIPS WITH RETAILERS INCLUDING GILT.COM, WHICH IS PART OF HUDSON’S BAY COMPANY
* ESTABLISHED STRATEGIC PARTNERSHIPS WITH RETAILERS INCLUDING SPORTS DIRECT GROUP INTERNATIONAL SPORTING AND APPAREL RETAILER
* ESTABLISHED STRATEGIC PARTNERSHIPS WITH RETAILERS INCLUDING SPORTS DIRECT GROUP INTERNATIONAL SPORTING AND APPAREL RETAILER
* ANTICIPATES THAT UNDERLYING EBITDA FOR YEAR WILL BE AT LEAST AT TOP END OF MARKET EXPECTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: