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#Healthcare
January 22, 2018 / 7:33 AM / 2 days ago

BRIEF-Nanobiotix Presents Data From Phase I/II Liver Cancers Trial Of NBTXR3

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - NANOBIOTIX SA:

* NANOBIOTIX PRESENTS FIRST PROMISING DATA FROM PHASE I/II LIVER CANCERS TRIAL OF NBTXR3 AT THE AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY GASTROINTESTINAL ANNUAL MEETING

* VERY GOOD SAFETY PROFILE WITH NO AES AND SAES RELATED TO NBTXR3

* THIRD INDICATION IN GLOBAL NBTXR3 DEVELOPMENT CONFIRMING TRANSFERABILITY ACROSS DIFFERENT CANCERS

* ‍COMPLETE RESPONSE ACHIEVED IN 3 OUT OF 7 PATIENTS EVALUABLE​

* ‍PARTIAL RESPONSE ACHIEVED IN 3 OUT OF 7 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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