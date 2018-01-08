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BRIEF-NanoString Technologies cuts 30 jobs; sees FY 2017 revenue between $113 mln-$115 mln
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#Regulatory News
January 8, 2018 / 10:10 AM / a day ago

BRIEF-NanoString Technologies cuts 30 jobs; sees FY 2017 revenue between $113 mln-$115 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Nanostring Technologies Inc:

* NANOSTRING TECHNOLOGIES SAYS ‍PRODUCT AND SERVICE REVENUE FOR FISCAL YEAR 2017 IS EXPECTED TO BE ABOUT $72 MILLION, VERSUS PRIOR GUIDANCE OF $68 TO $71 MILLION​

* SEES FY 2017 REVENUE $113 MILLION TO $115 MILLION

* NANOSTRING TECHNOLOGIES PROVIDES PRELIMINARY OPERATIONAL AND FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017

* ‍PRODUCT AND SERVICE REVENUE FOR Q4 OF 2017 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $21 MILLION​

* ‍DURING Q4, COMPANY ELIMINATED APPROXIMATELY 30 POSITIONS IN LOWER-PRIORITY AREAS OF BUSINESS​

* ‍NOW EXPECTS THAT ITS EXISTING CASH ON-HAND WILL BE SUFFICIENT TO FUND ITS OPERATIONS THROUGH MID-2019​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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