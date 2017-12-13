FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Napatech sees FY sales in USD to be slightly lower in 2017
Sections
Featured
Bullish bets on rupee hit lowest since January: Reuters poll
Currencies
Bullish bets on rupee hit lowest since January: Reuters poll
ECB hikes growth forecasts but keeps easy money pledge
Global Economy
ECB hikes growth forecasts but keeps easy money pledge
Rohit Sharma has the right stuff for limited-overs game
Cricket
Rohit Sharma has the right stuff for limited-overs game
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
December 13, 2017 / 4:08 PM / a day ago

BRIEF-Napatech sees FY sales in USD to be slightly lower in 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Napatech A/S:

* ‍EXPECTS THAT FULL-YEAR SALES IN USD WILL BE SLIGHTLY LOWER IN 2017 COMPARED TO 2016, FOLLOWING CONTINUED ORDER VOLATILITY IN Q4 OF 2017​

* ‍REITERATES GROWTH POTENTIAL AND STRATEGIC OUTLOOK​

* “FY REVENUE GROWTH AND EBITDA MARGIN IS EXPECTED TO BE LOWER THAN ORIGINAL OUTLOOK FOR 2017” - CEO SAYS​

* ‍HAS SECURED A NEW ADDITIONAL DKK 20 MILLION BANK FACILITY​

* ‍“WE ARE DISAPPOINTED BY ORDER INTAKE IN Q4, WITH A FEW MAJOR PROJECTS POSTPONED INTO 2018” - CEO SAYS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.