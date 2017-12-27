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BRIEF-National Bank Holdings Says Performed Analysis To Determine Impact Of Revaluation Of Deferred Tax Asset
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December 27, 2017 / 10:42 PM / a day ago

BRIEF-National Bank Holdings Says Performed Analysis To Determine Impact Of Revaluation Of Deferred Tax Asset

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - National Bank Holdings Corp:

* NATIONAL BANK HOLDINGS SAYS PERFORMED ANALYSIS TO DETERMINE IMPACT OF REVALUATION OF DEFERRED TAX ASSET USING SEPT 30, 2017 BALANCE OF $50.7 MILLION

* NATIONAL BANK HOLDINGS - ESTIMATES DEFERRED TAX ASSET WILL BE REDUCED BY ABOUT $17 MILLION TO $18.5 MILLION & BE SHOWN AS INCREASE IN Q4 INCOME TAX EXPENSE

* NATIONAL BANK HOLDINGS CORP SAYS INCOME TAX CHARGE IS EXPECTED TO DECREASE Q4'S EARNINGS PER SHARE BY $0.61 TO $0.65 - SEC FILING Source text for Eikon: (bit.ly/2zEOHmA) Further company coverage:

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