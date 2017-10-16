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BRIEF-NATIONAL GENERAL SAYS ‍EXPECTS Q3 RESULTS TO INCLUDE $25-$30 MLN IN LOSSES FROM HURRICANE IRMA
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#Financials
October 16, 2017 / 2:11 PM / 5 days ago

BRIEF-NATIONAL GENERAL SAYS ‍EXPECTS Q3 RESULTS TO INCLUDE $25-$30 MLN IN LOSSES FROM HURRICANE IRMA

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 16 (Reuters) - National General Holdings Corp:

* NATIONAL GENERAL HOLDINGS CORP. TO ANNOUNCE 2017 THIRD QUARTER RESULTS ON NOVEMBER 8, 2017; ESTIMATES LOSSES FROM HURRICANES IRMA AND MARIA

* ‍EXPECTS Q3 RESULTS TO INCLUDE $25-$30 MILLION IN LOSSES FROM HURRICANE IRMA AND $5 MILLION IN LOSSES FROM HURRICANE MARIA​

* TOTAL NET HURRICANE LOSSES FOR QUARTER, INCLUDING DISCLOSED LOSSES FROM HURRICANE HARVEY OF $25-30 MILLION TO IMPACT Q3 BY $55-65 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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