FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-National Retail Federation says Holiday Retail Sales Rise 5.5 Pct, Exceeding its Forecast
Sections
Featured
U.S. ultimatum on nuclear deal, new sanctions draw Iran threat
WORLD
U.S. ultimatum on nuclear deal, new sanctions draw Iran threat
India ruin South Africa's progress with run outs as Amla falls
SPORTS
India ruin South Africa's progress with run outs as Amla falls
India this week
EDITOR'S PICKS
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
January 12, 2018 / 4:42 PM / a day ago

BRIEF-National Retail Federation says Holiday Retail Sales Rise 5.5 Pct, Exceeding its Forecast

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 12 (Reuters) - National Retail Federation :

* HOLIDAY RETAIL SALES INCREASED 5.5 PERCENT IN 2017, EXCEEDING NRF FORECAST AND SHOWING STRONGEST GAIN SINCE GREAT RECESSION

* SAYS HOLIDAY SALES DURING NOV AND DEC INCREASED 5.5 PERCENT TO $691.9 BILLION

* DURING HOLIDAY SEASON, “GROWING WAGES, STRONGER EMPLOYMENT AND HIGHER CONFIDENCE” LED CONSUMERS TO SPEND MORE THAN EXPECTED

* SAYS HOLIDAY SALES INCLUDES $138.4 BILLION IN ONLINE AND OTHER NON-STORE SALES, WHICH WERE UP 11.5 PERCENT

* SAYS ITS HOLIDAY SALES NUMBER EXCLUDES RESTAURANTS, AUTOMOBILE DEALERS AND GASOLINE STATIONS

* SAYS HOLIDAY SALES RESULTS EXCEEDED ITS FORECAST OF BETWEEN $678.75 BILLION AND $682 BILLION

* SAYS KNEW RETAILERS WERE “GOING TO HAVE A GOOD HOLIDAY SEASON” BUT RESULTS ARE EVEN BETTER THAN IT HOPED FOR

* SAYS “CONFIDENT THAT RETAILERS WILL HAVE A VERY GOOD YEAR AHEAD”

* SAYS THERE WERE INCREASES IN EVERY RETAIL CATEGORY EXCEPT SPORTING GOODS DURING NOV & DEC

* SAYS DURING HOLIDAY SEASON, SPORTING GOODS STORES WERE DOWN 0.5 PERCENT UNADJUSTED Y-O-Y

* SAYS NRF‘S HOLIDAY SALES NUMBERS ARE BASED ON DATA FROM U.S. CENSUS BUREAU Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.