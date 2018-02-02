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February 2, 2018 / 10:47 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-National Storage Affiliates Trust Says Tranche D Term Loan Facility Matures Jan 29

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - National Storage Affiliates Trust:

* NATIONAL STORAGE - ON JAN 29 UNDER AMENDED & RESTATED CREDIT AGREEMENT DATED MAY 6, 2016, NSA OP LP ENTERED THIRD INCREASE AGREEMENT & AMENDMENT

* NATIONAL STORAGE - THIRD INCREASE AGREEMENT & AMENDMENT IS TO PROVIDE A NEW TRANCHE D TERM LOAN FACILITY IN AMOUNT OF $125.0 MILLION

* NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST SAYS TRANCHE D TERM LOAN FACILITY INCREASES TOTAL BORROWING CAPACITY UNDER CREDIT FACILITY TO $1.02 BILLION - SEC FILING

* NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST SAYS TRANCHE D TERM LOAN FACILITY MATURES JAN 29, 2023 Source text - bit.ly/2EaaUiN Further company coverage:

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