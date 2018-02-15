FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Consumer Goods and Retail
February 15, 2018 / 1:50 PM / a day ago

BRIEF-Nestle CEO comments on outlook

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Nestle Sa:

* NESTLE CEO SAYS ACKNOWLEDGES THAT 2020 MID SINGLE DIGIT GROWTH TARGET HAS BECOME TOUGHER AFTER WEAKER 2017

* NESTLE CEO SAYS ATRIUM DEAL WON‘T CONTRIBUTE TO GROUP ORGANIC GROWTH FOR A YEAR AFTER CLOSING, EXPECTED IN CURRENT QUARTER

* NESTLE CFO SAYS PRICING WAS LIMITED DUE TO LIMITED CONTRIBUTIONS FROM LATIN AMERICA AND SUB-SAHARAN AFRICA

* NESTLE CFO SAYS BUSINESS IN BRAZIL IMPACTED BY DAIRY DEFLATION OF ABOUT 20 PERCENT

* NESTLE CFO SAYS SEEING SIGNS OF MODERATE PRICE DECREASE IN ITS COMMODITY BASKET

* NESTLE CFO SAYS 900 MILLION CHF INCREASE IN COMMODITY COSTS LAST YEAR

* NESTLE CFO SAYS MOST CATEGORIES IMPACTED FROM COMMODITY PRICE INCREASES, BUT WERE OFFSET BY EFFICIENCIES

* NESTLE CFO SAYS SEES OPPORTUNITIES FOR FURTHER IMPROVEMENTS IN WORKING CAPITAL

* NESTLE CEO SAYS VIEW ON SKIN HEALTH UNIT UNCHANGED -- BEST TO RESTRUCTURE UNIT NOW, STRATEGISE LATER

* NESTLE CEO SAYS HAS SAME AMOUNT OF CONFIDENCE ON MEETING 2020 TARGET, DESPITE IT BEING STEEPER

* NESTLE CEO SAYS CAN‘T BE HAPPY W/ 1 PERCENT GROWTH RATE FOR NUTRITION UNIT, BUT ALREADY HAS ‘FAIRLY ENERGETIC’ ACTION IN PLACE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Martinne Geller)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.