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February 15, 2018 / 7:10 AM / 2 days ago

BRIEF-Nestle CEO Expects Issues Affecting Growth In Q4 To Be Transitory, Expects Improvement In 2018‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Nestle Sa:

* CEO SAYS EXPECTS ISSUES AFFECTING GROWTH IN Q4 TO BE TRANSITORY, EXPECTS IMPROVEMENT IN 2018‍​

* CEO SAYS IT‘S PRUDENT AT THIS STAGE TO LEAVE WIDER BAND FOR GROWTH FORECAST FOR THE YEAR, WILL NARROW IT DOWN AS YEAR PROGRESSES

* CEO SAYS FOCUS OF PORTFOLIO MANAGEMENT THIS YEAR ON SMALL TO MID-SIZED DEALS, BUT DOES NOT RULE OUT BIGGER DEALS

* CEO SAYS EXPECTS VOLUME GROWTH TO AGAIN BE THE DRIVER THIS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)

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