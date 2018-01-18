FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Market Jockey
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Healthcare
January 18, 2018 / 6:07 AM / 2 days ago

BRIEF-Netcare Issues Update On Operations In United Kingdom

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Netcare Ltd:

* ‍NETCARE‘S FY2017 FINANCIAL PERFORMANCE MEANT THAT BMI‘S FINANCING FACILITIES NEEDED TO BE AMENDED​

* ‍NETCARE ASSISTED BMI HEALTHCARE IN NEGOTIATING AN AMENDMENT​

* ‍AS PART OF AMENDED TERMS, NETCARE PROPOSED TO INVEST AN ADDITIONAL £20 MILLION INTO BMI AND PROVIDE CREDIT SUPPORT WITH RESPECT TO CERTAIN INDEBTEDNESS OF BMI​

* ‍REMAINS COMMITTED TO BMI AND IS IN DISCUSSIONS WITH ITS LARGEST LANDLORD (THEATRE PROPCO) WITH OBJECTIVE TO AGREE A RENT REDUCTION TRANSACTION

* ‍FURTHER FINANCIAL SUPPORT FROM NETCARE FOR BMI WILL REMAIN SUBJECT TO A RESOLUTION OF RENT RENEGOTIATION TRANSACTION WITH THEATRE PROPCO​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.