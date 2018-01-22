BRIEF-Netflix reports Qtrly Earnings Per Share Of $0.41

Jan 22 (Reuters) - Netflix Inc:
* 6.36 MILLION INTERNATIONAL STREAMING NET ADDITIONS IN QUARTER VERSUS CO’S FORECAST OF 5.05 MILLION
* 8.33 MILLION TOTAL STREAMING NET ADDITIONS IN QUARTER VERSUS CO’S FORECAST OF 6.30 MILLION
* SEES 4.90 MILLION INTERNATIONAL STREAMING NET ADDITIONS IN Q1
* 1.98 MILLION U.S. STREAMING NET ADDITIONS IN QUARTER VERSUS CO’S FORECAST OF 1.25 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.41, REVENUE VIEW $3.28 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NOW PLAN TO SPEND $7.5-$8.0 BILLION ON CONTENT ON A P&L BASIS IN 2018
* “WE’LL GROW OUR TECHNOLOGY & DEVELOPMENT INVESTMENT TO ROUGHLY $1.3 BILLION IN 2018”
* TOOK A $39 MILLION NON-CASH CHARGE IN Q4 FOR UNRELEASED CONTENT CO DECIDED NOT TO MOVE FORWARD WITH
* “ON THE COMMERCIAL-FREE TECH SIDE, AMAZON STUDIOS IS LIKELY TO BRING IN A STRONG NEW LEADER GIVEN THEIR LARGE CONTENT BUDGET”
* SAYS ANTICIPATE CONTINUING TO RAISE CAPITAL IN THE HIGH YIELD MARKET
* APPLE IS GROWING ITS PROGRAMMING, WHICH CO PRESUMES WILL EITHER BE BUNDLED WITH APPLE MUSIC OR WITH IOS
* “WE ANTICIPATE CONTINUING TO RAISE CAPITAL IN THE HIGH YIELD MARKET”
* FULL YEAR 2017 FCF -$2.0 BILLION, AT THE LOWER END OF THE -$2.0 TO -$2.5 BILLION RANGE PREVIOUSLY INDICATED
* THE $39M NON-CASH CHARGE IN Q4 WAS RECOGNIZED IN CONTENT EXPENSE IN COST OF REVENUES
* WE’LL GROW TECHNOLOGY & DEVELOPMENT INVESTMENT TO ROUGHLY $1.3 BILLION IN 2018
* TAKING MARKETING SPEND UP A “LITTLE FASTER” THAN REVENUE FOR THIS YEAR, FROM ABOUT $1.3 BILLION TO APPROXIMATELY $2 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.56, REVENUE VIEW $3.49 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text : (bit.ly/2ruVUHk) Further company coverage: