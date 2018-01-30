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January 30, 2018 / 1:26 PM / Updated a day ago

BRIEF-Netscout Systems Q3 Adj Shr $0.69

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Netscout Systems Inc:

* NETSCOUT SYSTEMS REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2018

* Q3 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.69

* Q3 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.02

* NETSCOUT SYSTEMS Q3 NON-GAAP REVENUE $272 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $314.8 MILLION

* NETSCOUT SYSTEMS QTRLY GAAP REVENUE ‍$268.9 MILLION VERSUS $302.2 MILLION​

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.64 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* NETSCOUT SYSTEMS SEES FY 2018 GAAP REVENUE ABOUT $985 MILLION - $1.015 BILLION

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.53 TO $0.84

* EXPECTS FISCAL YEAR 2018 NON-GAAP REVENUE WILL BE IN RANGE OF APPROXIMATELY $1.0 BILLION TO $1.025 BILLION

* SEES 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE IN RANGE OF APPROXIMATELY $1.30 TO $1.45

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.53, REVENUE VIEW $1.06 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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