BRIEF-Nevsun Provides 2018 Outlook And Guidance

Jan 31 (Reuters) - Nevsun Resources Ltd:
* NEVSUN RESOURCES LTD - TO SUSPEND DIVIDEND AND REDEPLOY CAPITAL TO GROWTH
* NEVSUN RESOURCES - TO INVEST $50 MILLION TO $60 MILLION ADVANCING TIMOK UPPER ZONE COPPER-GOLD PROJECT IN 2018
* NEVSUN RESOURCES LTD SEES PRODUTION OF 210 TO 240 MILLION POUNDS OF ZINC IN 2018
* NEVSUN RESOURCES LTD SEES PRODUCTION OF 20 TO 30 MILLION POUNDS OF COPPER IN 2018
* NEVSUN RESOURCES LTD - AN ESTIMATED $15 MILLION OF WORK ON EXPLORATION DECLINE IS BUDGETED IN 2018 FOR TIMOK COPPER-GOLD PROJECT
* NEVSUN RESOURCES - IS CURRENTLY EVALUATING OPTIONS FOR SOURCING ADDITIONAL CAPITAL INCLUDING STRATEGIC PARTNERSHIPS Source text for Eikon: Further company coverage: