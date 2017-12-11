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BRIEF-Newlink Genetics, Bps And Merck Sharp & Dohme Amended License & Collaboration Agreement
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#Regulatory News
December 11, 2017 / 10:36 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Newlink Genetics, Bps And Merck Sharp & Dohme Amended License & Collaboration Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* NEWLINK GENETICS - ON DEC 5, BPS AND MERCK SHARP & DOHME CORP AMENDED LICENSE & COLLABORATION AGREEMENT DATED NOV 21, 2014

* NEWLINK GENETICS-UNDER MERCK AMENDMENT, MODIFIED MERCK‘S SUBLICENSE OF IP RIGHTS UNDER PHAC LICENSE AGREEMENT TO BE NON-EXCLUSIVE ON EBOLA SUDAN FIELD OF USE

* NEWLINK GENETICS - AMENDMENT ALSO ADJUSTS EXPIRATION OF MERCK‘S OBLIGATION TO PAY ROYALTIES TO BPS BASED ON ROYALTY TERM OF PHAC LICENSE AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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