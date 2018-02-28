FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Financials
February 28, 2018 / 3:29 PM / a day ago

BRIEF-Newriver REIT Announces 300 Mln Stg Senior Unsecured Bond​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Newriver Reit Plc:

* ‍ANNOUNCES £300 MILLION STERLING-DENOMINATED SENIOR UNSECURED BOND​

* ‍£300 MILLION SENIOR UNSECURED BOND HAS A TERM OF 10 YEARS AND A FIXED COUPON OF 3.5%​

* ‍PROCEEDS WILL BE USED TO REPAY EXISTING SECURED FACILITIES TOTALLING £177 MILLION, EXISTING UNSECURED FACILITIES TOTALLING £50 MILLION​

* ‍BARCLAYS BANK PLC AND HSBC BANK PLC ACTED AS JOINT ACTIVE BOOKRUNNERS; NATWEST MARKETS AND SANTANDER ACTED AS JOINT PASSIVE BOOKRUNNERS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.