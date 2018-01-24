FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
January 24, 2018 / 3:17 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Newstrike Agreed With CanniMed To Terminate Previously Announced Agreement, Dated Nov 17

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Newstrike Resources Ltd:

* NEWSTRIKE TO RECEIVE $14.1 MILLION AND STRENGTHEN BALANCE SHEET WITH DEBT CONVERSION FOLLOWING TERMINATION OF ARRANGEMENT AGREEMENT

* NEWSTRIKE RESOURCES - ‍CANNIMED AGREES TO EXERCISE ALL WARRANTS AND FULLY CONVERT SECURED DEBENTURE IN ADDITION TO PAYMENT OF $9.5 MILLION BREAK FEE​

* NEWSTRIKE RESOURCES - AGREED WITH CANNIMED THERAPEUTICS TO TERMINATE PREVIOUSLY ANNOUNCED ARRANGEMENT AGREEMENT, DATED NOV 17, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.