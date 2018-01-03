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#Regulatory News
January 3, 2018 / 11:32 AM / in 2 days

BRIEF-Nfusz Inc Enters Agreement With Oracle's Unit To Develop Application

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Nfusz Inc:

* NFUSZ INC SAYS ON JANUARY 2, CO ENTERED INTO AGREEMENT WITH ORACLE‘S UNIT PURSUANT TO WHICH CO AGREED TO DEVELOP APPLICATION - SEC FILING

* NFUSZ INC SAYS APPLICATION TO FACILITATE INTEGRATION OF NOTIFICRM INTERACTIVE VIDEO MESSAGING TECHNOLOGY INTO NETSUITE SOFTWARE-AS-A-SERVICE PLATFORM

* NFUSZ INC - AGREEMENT PROVIDES THAT DEVELOPMENT OF APPLICATION, WHICH WILL BE UNDERTAKEN JOINTLY BY CO AND ORACLE, WILL BE COMPLETED WITHIN ONE YEAR Source text: (bit.ly/2DZmSZ4) Further company coverage:

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