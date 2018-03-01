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March 1, 2018 / 7:30 AM / Updated a day ago

BRIEF-Nichols Says FY Revenue Rose 13.2 Percent

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Nichols Plc:

* FY REVENUE ROSE 13.2 PERCENT TO 132.8 MILLION STG

* FY PROFIT BEFORE TAX ‍PRE-EXCEPTIONAL ITEMS 30.5​ MILLION POUNDS VERSUS 30.4 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR-AGO

* ‍GROUP EXPECTS TO DELIVER FURTHER PROGRESS IN 2018​

* FY GROUP REVENUE ‍132.8​ MILLION POUNDS VERSUS 117.3 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR-AGO

* FY OPERATING PROFIT MARGIN ‍22%​ PERCENT VERSUS 25.8 PERCENT AS REPORTED YEAR-AGO

* FY FINAL DIVIDEND ‍23.4P​ PENCE VERSUS 20.3 PENCE AS REPORTED YEAR-AGO

* ‍”EXPECTS TO DELIVER FURTHER PROGRESS IN 2018, SUPPORTED BY ADVANTAGES OF DIVERSIFIED BUSINESS MODEL AND STRENGTH OF BRANDS”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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