BRIEF-Nike Says Q2 Earnings Per Share $0.46

Dec 21 (Reuters) - Nike Inc:
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.40 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 REVENUE $8.6 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $8.39 BILLION
* FOR QUARTER, REVENUE GROWTH WAS DRIVEN BY INTERNATIONAL GEOGRAPHIES AND CONTINUED STRENGTH IN NIKE DIRECT
* QTRLY GROSS MARGIN DECLINED 120 BASIS POINTS TO 43.0 PERCENT
* FOR QUARTER, REVENUE GROWTH WAS PARTLY OFFSET BY AN EXPECTED DECLINE IN NORTH AMERICA WHOLESALE REVENUE
* QTRLY SELLING AND ADMINISTRATIVE EXPENSE INCREASED 10 PERCENT TO $2.8 BILLION
* QUARTER-END INVENTORIES FOR NIKE, INC. WERE $5.3 BILLION, UP 6 PERCENT FROM NOVEMBER 30, 2016
* SAYS QTRLY NORTH AMERICA TOTAL REVENUE $3,485 MILLION VERSUS $3,650 MILLION
* QTRLY EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA TOTAL REVENUES $2,133 MILLION VERSUS $1,792 MILLION LAST YEAR
* QTRLY GREATER CHINA TOTAL REVENUE $1,222 MILLION VERSUS $1,055 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: