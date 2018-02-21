BRIEF-Niveus Investments Announces Unbundling Of Shares In Niveus Invest 17 Proprietary Ltd

Feb 21 (Reuters) - Niveus Investments Ltd:
* SUBSIDIARY LA CONCORDE INTENDS TO UNBUNDLE 110 000 000 SHARES IN NIVEUS INVEST 17 PROPRIETARY AFTER IMPLEMENTATION OF GABS ACQUISITION
* UNBUNDLING COMPRISING ABOUT 38% OF TOTAL ISSUED SHARE CAPITAL OF HOSKEN PASSENGER LOGISTICS AND RAIL LTD
* UNBUNDLING TO TAKE PLACE BY WAY OF A DISTRIBUTION IN SPECIE PRO RATA TO THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDING IN LA CONCORDE
* FOLLOWING LA CONCORDE UNBUNDLING, NIVEUS INTENDS TO UNBUNDLE ABOUT 22 PERCENT IN NEW COMPANY DISTRIBUTED TO AND RECEIVED BY NIVEUS
* ENVISAGED NEW COMPANY WILL BE LISTED ON JSE FOLLOWING IMPLEMENTATION OF LA CONCORDE UNBUNDLING, BUT BEFORE NIVEUS UNBUNDLING
* NIVEUS INVEST 17 PROPRIETARY LIMITED IS TO BE RENAMED “HOSKEN PASSENGER LOGISTICS AND RAIL LIMITED” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)