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February 22, 2018 / 9:39 AM / 2 days ago

BRIEF-NNIT Enters Into Agreement With STARK

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - NNIT A/S:

* REG-NNIT A/S: 5/2018 NNIT ENTERS INTO SIGNIFICANT AGREEMENT WITH STARK

* DOES NOT CHANGE NNIT‘S GUIDANCE FOR 2018 OR LONG-TERM TARGETS

* AGREEMENT INCREASES NNIT‘S BACKLOG FOR 2018 AS WELL AS FOR 2019 AND 2020

* ‍HAS ENTERED INTO A FOUR-YEAR AGREEMENT, WITH AN OPTION OF A ONE PLUS ONE YEAR EXTENSION, WITH STARK DANMARK A/S​

* OUTSOURCING AGREEMENT REPRESENTS A LOWER MEDIUM-SIZE THREE-DIGIT DKK MILLION AMOUNT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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