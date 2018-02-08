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February 8, 2018 / 7:30 AM / a day ago

BRIEF-Nordax Group to postpone 2018 AGM

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Nordax Group Ab:

* STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS OF NORDAX IN RELATION TO THE MANDATORY PUBLIC OFFER FROM NORDIC CAPITAL AND SAMPO AND POSTPONEMENT OF THE 2018 AGM

* BOARD RETAINED SEB CORPORATE FINANCE AS FINANCIAL ADVISOR AND MANNHEIMER SWARTLING AS LEGAL ADVISOR

* SAYS ‍BOARD OF DIRECTORS OF NORDAX UNANIMOUSLY RECOMMENDS SHAREHOLDERS IN NORDAX TO ACCEPT MANDATORY PUBLIC CASH OFFER FROM NORDIC CAPITAL AND SAMPO​

* BOARD ALLOWED NORDIC CAPITAL/SAMPO TO CARRY OUT LIMITED CONFIRMATORY DUE DILIGENCE REVIEW OF CO AS PART OF PREPARATIONS OF OFFER

* ‍DECIDED TO POSTPONE 2018 AGM, WHICH WAS INITIALLY SCHEDULED TO BE HELD ON 20 APRIL​ Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)

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