FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Nordea joins blockchain-based trade finance platform as founding partner
Sections
Featured
Modi fights to protect home base
Politics
Modi fights to protect home base
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
Conflict Over Jerusalem
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
Editor's Picks
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 5, 2017 / 7:41 AM / 2 days ago

BRIEF-Nordea joins blockchain-based trade finance platform as founding partner

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Nordea Bank AB:

* NORDEA JOINS FIRST BLOCKCHAIN-BASED TRADE FINANCE PLATFORM AS FOUNDING PARTNER

* SAYS IN ENTERING THE WE.TRADE INITIATIVE, NORDEA JOINS BANCO SANTANDER, DEUTSCHE BANK, HSBC, KBC, NATIXIS, RABOBANK, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AND UNICREDIT AS A FOUNDER MEMBER OF THE CONSORTIUM AND EXTENDING ITS GEOGRAPHICAL COVERAGE INTO THE NORDIC MARKETS

* CONSORTIUM IS, IN CONJUNCTION WITH IBM, DEVELOPING A PLATFORM BASED ON DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT) THAT AIMS AT MAKING DOMESTIC AND CROSS-BORDER COMMERCE EASIER, SAFER AND MORE EFFICIENT FOR COMPANIES

* THE COMMERCIALISATION OF THE PLATFORM IS ANTICIPATED IN Q2 2018, WHILE IT IS EXPECTED THAT TEST CUSTOMERS OF THE FOUNDING BANKS WILL USE THE PLATFORM EARLIER Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.