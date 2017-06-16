BRIEF-Nordicom updates on restructuring of Park Street Nordicom

June 16 (Reuters) - NORDICOM A/S:
* HAVE NOW RECEIVED FINALISED TERM SHEETS FOR REFINANCING AND RESTRUCTURING OF EXISTING FACILITIES INTO LONG TERM DEBT FROM ALL KEY FINANCIAL CREDITORS
* THERE REMAIN SOME UNCERTAINTIES WITH CREDITORS REPRESENTING 5% OF DEBT WHERE DISCUSSIONS ARE ONGOING AND WITH RESPECT TO FINAL INTERNAL CREDIT COMMITTEE APPROVALS OF KEY CREDITORS
* AS STATED IN 2016 ANNUAL REPORT, 14% OF TOTAL FINANCIAL DEBT WAS RENEGOTIATED IN Q1 2017
* RESULT OF NEGOTIATIONS IS IN LINE WITH EBVAT EXPECTATIONS FOR 2017 OUTLINED IN 2016 ANNUAL REPORT AND EXPECTED TIMELINE FOR CONCLUDING RESTRUCTURING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)