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February 22, 2018 / 7:29 AM / a day ago

BRIEF-North Media Sees 2018 ‍EBIT ex-Items At Dkk 60 Mln-95 Mln​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - North Media A/S:

* ‍NEW MARKET SITUATION AND STRATEGIC FOCUS IMPROVE FINANCIAL PERFORMANCE IN 2017 AND STRENGTHEN BASIS FOR HEAVILY IMPROVED EARNINGS IN 2018​

* ‍IN 2018, GROUP EXPECTS TO SEE HEAVY GROWTH IN BOTH REVENUE AND EARNINGS​

* ‍EXPECTS 2018 REVENUE TO RANGE BETWEEN DKK 1,090 MILLION AND DKK 1,155 MILLION​

* SEES 2018 ‍EBIT BEFORE SPECIAL ITEMS TO BE BETWEEN DKK 60 MILLION AND DKK 95 MILLION.​

* ‍REVENUE OF DKK 899 MILLION IN 2017 - A 2% INCREASE ON 2016​

* ‍EBIT BEFORE SPECIAL ITEMS WENT UP BY DKK 26 MILLION IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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