FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Northern Oil And Gas, Inc. Provides Fourth Quarter Update
Sections
Featured
Stocks may hold on to their gains
Markets Weekahead
Stocks may hold on to their gains
Mideast needs two-state solution, Pope says in Christmas message
CHRISTMAS
Mideast needs two-state solution, Pope says in Christmas message
China calls for constructive efforts to ease Korean tensions
ASIA
China calls for constructive efforts to ease Korean tensions
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 20, 2017 / 12:29 PM / 5 days ago

BRIEF-Northern Oil And Gas, Inc. Provides Fourth Quarter Update

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Northern Oil And Gas Inc:

* NORTHERN OIL AND GAS, INC. PROVIDES FOURTH QUARTER UPDATE, PROVIDES PRELIMINARY 2018 PRODUCTION AND CAPITAL EXPENDITURE ESTIMATES, AND ANNOUNCES CHANGES TO THE BOARD OF DIRECTORS

* NORTHERN OIL AND GAS INC - FOR Q4, NOW EXPECTING AVERAGE DAILY PRODUCTION TO INCREASE BY 4% TO 6% OVER Q3 2017

* NORTHERN OIL AND GAS INC - 2018 ANNUAL PRELIMINARY PRODUCTION IS EXPECTED TO INCREASE BY 10% TO 14% WHEN COMPARED TO 2017

* NORTHERN OIL AND GAS INC - BOARD HAS APPROVED A PRELIMINARY 2018 CAPITAL BUDGET OF UP TO $176 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.