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BRIEF-‍Norwegian Air Shuttle sells 4.7 mln shares in ​Norwegian Finans Holding
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June 29, 2017 / 6:01 AM / a month ago

BRIEF-‍Norwegian Air Shuttle sells 4.7 mln shares in ​Norwegian Finans Holding

1 Min Read

June 29 (Reuters) - NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

* ‍NORWEGIAN AIR SHUTTLE SELLS 4.7 MILLION SHARES IN NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA ​

* EXPIRATION DATE OF CASH SETTLED TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT IS 29TH OF JUNE 2018.

* TRANSACTION UNDER A CASH SETTLED TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT WITH DANSKE BANK AS COUNTERPARTY AT NOK 76.75 PER SHARE​

* AFTER TRANSACTION NORWEGIAN AIR SHUTTLE HOLDS VOTING RIGHTS FOR 32.6 MILLION SHARES IN NOFI, CONSTITUTING 17.5 PERCENT OF ISSUED SHARE CAPITAL

* NORWEGIAN AIR SHUTTLE ALSO HOLDS ECONOMIC INTEREST IN 37.3 MILLION SHARES, CONSTITUTING 20 PERCENT OF SHARE CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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