FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Novacyt raises 9.7 million euros in conditional capital increase
Sections
Featured
Excess liquidity creating room for more speculation
Markets Weekahead
Excess liquidity creating room for more speculation
Movie Review: Secret Superstar
Bollywood
Movie Review: Secret Superstar
Spain to trigger suspension of autonomy
Catalonia crisis
Spain to trigger suspension of autonomy
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
October 18, 2017 / 6:14 AM / 4 days ago

BRIEF-Novacyt raises 9.7 million euros in conditional capital increase

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 18 (Reuters) - NOVACYT SA:

* NOVACYT: PROPOSED ADMISSION TO TRADING ON AIM AND SUCCESSFUL CONDITIONAL CAPITAL RAISE OF €9.7 MILLION

* ‍ISSUE PRICE OF 59.38 PENCE PER SHARE ​

* ‍ADMISSION OF THE SHARES IS EXPECTED TO BECOME EFFECTIVE ON EURONEXT GROWTH PARIS ON 19 OCTOBER 2017​

* ‍CONDITIONAL PLACING OF 7,051,590 NEW SHARES​

* ‍UNCONDITIONAL DIRECT SUBSCRIPTION OF 7,687,989 NEW SHARES

* ‍UNCONDITIONAL DIRECT SUBSCRIPTION OF 7,687,989 NEW SHARES​

* ‍BALANCE OF SUBSCRIPTION SHARES AND ALL PLACING SHARES TO BE ISSUED ON 1 NOVEMBER 2017​

* ‍AIM ADMISSION BECOME EFFECTIVE AND DEALINGS IN ENLARGED SHARE CAPITAL START ON AIM ON NOV 1 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.