FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Novo Nordisk Q3 EBIT DKK 12.04‍​ bln, slightly higher than expected
Sections
Featured
Privacy concerns loom over iPhone X
Apple
Privacy concerns loom over iPhone X
Suspect's New Jersey city a haven for Muslim immigrants
New York Attack
Suspect's New Jersey city a haven for Muslim immigrants
Body broker involved in 2014 murder: police
Special Report
Editor's Picks
Body broker involved in 2014 murder: police
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
November 1, 2017 / 6:43 AM / a day ago

BRIEF-Novo Nordisk Q3 EBIT DKK 12.04‍​ bln, slightly higher than expected

Reuters Staff

2 Min Read

Nov 1 (Reuters) - NOVO NORDISK

* Q3 SALES ‍​26.6 BILLION DKK VERSUS 27.24 BILLION DKK SEEN IN REUTERS POLL

* Q3 OPERATING PROFIT 12.04‍​ BILLION DKK VERSUS 11.95 BILLION DKK SEEN IN REUTERS POLL

* 9-MONTH SALES ‍83.7​ BILLION DKK VERSUS 84.33 BILLION DKK SEEN IN REUTERS POLL

* 9-MONTH OPERATING PROFIT ‍38.9​ BILLION DKK VERSUS 38.82 BILLION DKK SEEN IN REUTERS POLL

* SAYS ‍PRELIMINARY OUTLOOK FOR 2018 IN LOCAL CURRENCIES INDICATES LOW TO MID SINGLE-DIGIT GROWTH IN BOTH SALES AND OPERATING PROFIT​

* SAYS ‍SALES GROWTH REPORTED IN DANISH KRONER IS EXPECTED TO BE 3 PERCENTAGE POINTS LOWER THAN IN LOCAL CURRENCIES, AND REPORTED OPERATING PROFIT GROWTH IS EXPECTED TO BE 4 PERCENTAGE POINTS LOWER​

* SAYS ‍FINANCIAL OUTLOOK FOR 2017 HAS BEEN UPDATED AND SALES GROWTH MEASURED IN LOCAL CURRENCIES IS NOW EXPECTED TO BE IN RANGE OF 2% TO 3% COMPARED WITH PREVIOUS RANGE OF 1% TO 3%​

* SAYS ‍OPERATING PROFIT GROWTH MEASURED IN LOCAL CURRENCIES IS NOW EXPECTED TO BE IN RANGE OF 3% TO 6% COMPARED WITH PREVIOUS RANGE OF 1% TO 5%​

* NOVO NORDISK CEO: ‍WE CONTINUE TO DELIVER ON OUR PLANS FOR 2017​

* SAYS NEGATIVE CURRENCY IMPACT OF 3 PERCENTAGE POINTS ON OPERATING PROFIT GROWTH IS NOW EXPECTED FOR 2017

* SAYS CAPITAL EXPENDITURE IS NOW EXPECTED TO BE AROUND DKK 9 BILLION IN 2017 SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Jacob Gronholt-Pedersen)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.