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#Healthcare
January 18, 2018 / 9:27 AM / 2 days ago

BRIEF-Nozha International Hospital Says Cleopatra to Take Co Private Upon Acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - NOZHA INTERNATIONAL HOSPITAL:

* SAYS CLEOPATRA HOSPITAL SEEKING EFSA APPROVAL TO MAKE MANDATORY TENDER OFFER FOR 100 PERCENT STAKE IN NOZHA INTERNATIONAL HOSPITAL

* SAYS CLEOPATRA TO OFFER NOZHA SHAREHOLDERS EGP 90 PER SHARE REPRESENTING 44 PERCENT PREMIUM TO SHARE CLOSING PRICE AS OF JAN 16, 2017

* SYAS UPON ACQUISITION OF AT LEAST 51 PERCENT OF NOZHA SHARES, CLEOPATRA INTENDS TO DELIST NOZHA FROM EGX

* SYAS EFG HERMES IS ADVISING CLEOPATRA HOSPITALS ON TRANSACTION, MATOUK BASSIOUNY IS LEGAL ADVISER Source: (bit.ly/2mKJEg1) Further company coverage:

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