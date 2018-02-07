BRIEF-NRG Says GIP To Purchase Ownership In NRG Yield And NRG'S Renewables Platform For $1.375 Bln

Feb 7 (Reuters) - NRG Energy Inc:
* NRG ANNOUNCES ASSET SALES INCLUDING SALE OF ITS INTEREST IN NRG YIELD, RENEWABLES PLATFORM, ROFO PIPELINE AND SOUTH CENTRAL BUSINESS
* NRG ENERGY INC - REVISING ASSET SALE CASH PROCEEDS TARGET TO APPROXIMATELY $3.2 BILLION
* NRG ENERGY INC - CLECO TO PURCHASE NRG‘S SOUTH CENTRAL BUSINESS FOR A TOTAL PURCHASE PRICE AND CASH PROCEEDS OF $1.0 BILLION
* NRG ENERGY INC - NRG, CLECO ENTERED INTO PURCHASE AND SALE AGREEMENT FOR CLECO TO PURCHASE SOUTH CENTRAL BUSINESS FOR $1.0 BILLION
* NRG ENERGY INC - EXPECTS TO ANNOUNCE ADDITIONAL ASSET SALES OVER COURSE OF 2018
* NRG ENERGY INC - GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS TO PURCHASE NRG‘S OWNERSHIP IN NRG YIELD AND NRG‘S RENEWABLES PLATFORM FOR CASH PROCEEDS OF $1.375 BILLION
* NRG ENERGY INC - DEAL TO SELL OWNERSHIP IN NRG YIELD AND RENEWABLE PLATFORM IS NOT SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL
* NRG ENERGY-CO, NRG YIELD ENTERED INTO AGREEMENT FOR NRG YIELD TO BUY INTEREST IN CERTAIN CP‘S ROFO PIPELINE ASSETS FOR ADDITIONAL PROCEEDS OF $407 MILLION
* NRG - AS PART OF SALE OF INTEREST IN NRG YIELD, CO, NRG YIELD AGREED TO MAINTAIN A ROFO AGREEMENT FOR REMAINING 102 NET MW OWNERSHIP IN AGUA CALIENTE
* NRG ENERGY INC - AS PART OF SALE OF NRG‘S INTEREST IN NRG YIELD, NRG AND NRG YIELD ALSO AMENDED ROFO AGREEMENT TO REMOVE IVANPAH AS A ROFO ASSET
* NRG ENERGY INC - NRG AND NRG YIELD AGREED TO MAINTAIN A ROFO AGREEMENT FOR NRG‘S REMAINING 102 NET MW OWNERSHIP IN AGUA CALIENTE Source text for Eikon: Further company coverage: