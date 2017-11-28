BRIEF-Nuance Announces Q4 GAAP Loss Per Share $0.23

Nov 28 (Reuters) - Nuance Communications Inc:
* NUANCE ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 RESULTS
* NUANCE COMMUNICATIONS - ESTIMATES MALWARE INCIDENT HAD IMPACT OF ABOUT NEGATIVE $53 MILLION ON GAAP AND NON-GAAP REVENUES IN Q4
* Q4 REVENUE VIEW $455.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NUANCE - ESTIMATES EFFECT OF MALWARE INCIDENT ON FISCAL Q4 GAAP EPS WAS ABOUT NEGATIVE $0.19 AND NON-GAAP EPS WAS ABOUT NEGATIVE $0.11
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.15 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - REITERATE ORGANIC REVENUE GROWTH GUIDANCE FOR FY18 OF 2% TO 4%
* NUANCE - EXPECT NON-GAAP GROSS MARGINS TO BE UP ABOUT 120 BASIS POINTS IN FISCAL 2018 COMPARED TO FISCAL 2017
* NUANCE - TARGETING FY18 NON-GAAP OPERATING MARGINS BETWEEN 26.5% AND 27.0%
* SEES Q1 NON-GAAP REVENUE $486.0 MILLION TO $500.0 MILLION
* SEES FISCAL 2018 NON-GAAP REVENUE $2,030.0 MILLION TO $2,080.0 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.25, REVENUE VIEW $486.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.11, REVENUE VIEW $2.02 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: