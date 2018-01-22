BRIEF-Nuance Sees Q1 Earnings Per Share $0.15 TO $0.18

Jan 22 (Reuters) - Nuance Communications Inc:
* NUANCE PROVIDES PRELIMINARY FIRST QUARTER FISCAL 2018 RESULTS
* EXPECTS FISCAL Q1 GAAP REVENUES TO BE BETWEEN $500.0 MILLION AND $503.0 MILLION
* SEES Q1 NON-GAAP REVENUES TO BE BETWEEN $507.0 MILLION AND $510.0 MILLION
* NUANCE - Q1 RESULTS INCLUDE ABOUT $0.27 & $0.02 PER SHARE BENEFIT TO GAAP AND NON-GAAP EARNINGS, DUE TO IMPACT FROM NEW U.S. FEDERAL TAX LEGISLATION
* Q1 REVENUE VIEW $493.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.23 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: