BRIEF-Nucor Announces Guidance For Its Fourth Quarter Earnings

Dec 14 (Reuters) - Nucor Corp:
* - NUCOR EXPECTS Q4 RESULTS TO BE IN RANGE OF $0.50 TO $0.55 PER DILUTED SHARE
* - “IMPORTS CONTINUE TO NEGATIVELY IMPACT U.S. STEEL INDUSTRY”
* - EXPECTED Q4 OF 2017 EARNINGS IN STEEL MILLS SEGMENT WILL BE NEGATIVELY IMPACTED BY MARGIN COMPRESSION
* - EXPECT SIMILAR RESULTS IN STEEL PRODUCTS SEGMENT IN Q4 OF 2017 COMPARED TO Q3 OF 2017
* - EXPECT EARNINGS OF RAW MATERIALS SEGMENT IN Q4 OF 2017 TO BE IMPROVED FROM Q3 OF 2017
* - NUCOR STEEL LOUISIANA EXPERIENCED AN UNPLANNED OUTAGE IN Q4 OF 2017 AND RESUMED OPERATIONS IN EARLY DECEMBER
* - “AUTOMOTIVE MARKET REMAINS HEALTHY AND CONTINUES TO BE A BRIGHT SPOT FOR NUCOR”
* - “WE ARE ENCOURAGED BY MARKET CONDITIONS HEADING INTO 2018”
* SAYS OPTIMISTIC ON EXPECTED OVERALL INDUSTRIAL PRODUCTION IN 2018
* NUCOR - “BELIEVE OVERALL MARKET DEMAND IN Q4 OF 2017 HAS BEEN SOLID”
* - EXPECTED Q4 OF 2017 EARNINGS IN STEEL MILLS SEGMENT WILL BE NEGATIVELY IMPACTED BY MARGIN COMPRESSION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.76 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NUCOR - PROJECTED Q4 RESULTS DO NOT CONTAIN ESTIMATES RELATED TO IMPACT OF PROPOSED U.S. FEDERAL TAX LEGISLATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)