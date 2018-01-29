BRIEF-Nutrien Announces Agreement To Purchase Agrichem

Jan 29 (Reuters) - Nutrien Ltd:
* NUTRIEN ANNOUNCES AGREEMENT TO PURCHASE AGRICHEM, A LEADING BRAZILIAN SPECIALTY PLANT NUTRITION COMPANY
* NUTRIEN LTD - AGRICHEM IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS IN 2018
* NUTRIEN LTD - AGRICHEM IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO EARNINGS IN 2018, WITH TOTAL ANNUAL HISTORIC NET SALES OF OVER $55 MILLION
* NUTRIEN LTD - REMAINING 20 PERCENT OF BUSINESS WILL BE ACQUIRED IN 2019, BASED ON 2018 EBITDA LEVELS
* NUTRIEN LTD - DEAL TO BE MADE IN 2 TRANCHES, WITH 80 PERCENT OF AGRICHEM BUSINESS TO BE ACQUIRED IN COMING MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: