BRIEF-NXP Semiconductors Reports Q4 Earnings Per Share of $2.17

Feb 7 (Reuters) - Nxp Semiconductors Nv:
* NXP SEMICONDUCTORS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* SAYS Q4 RESULTS REFLECT AN INCOME TAX BENEFIT OF APPROXIMATELY $747 MILLION BECAUSE OF U.S. CORPORATE TAX REFORM ENACTED IN DECEMBER
* DUE TO PENDING ACQUISITION BY QUALCOMM, NXP HAS SUSPENDED ITS OPEN MARKET SHARE REPURCHASES
* WORKING TO CLOSE TRANSACTION WITH QUALCOMM IN EARLY 2018
* AS OF JAN 18, ONLY OUTSTANDING GOVERNMENTAL REGULATORY APPROVAL REQUIRED IS FROM MINISTRY OF COMMERCE OF GOVERNMENT OF CHINA Source text for Eikon: Further company coverage: