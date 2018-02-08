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February 8, 2018 / 1:20 PM / a day ago

BRIEF-Oaktree Specialty Lending Qtrly Total Investment Income $0.24 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Oaktree Specialty Lending Corp:

* OAKTREE SPECIALTY LENDING CORPORATION ANNOUNCES FIRST FISCAL QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP QTRLY TOTAL INVESTMENT INCOME OF $33.9 MILLION, OR $0.24 PER SHARE

* OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP QTRLY NET INVESTMENT INCOME OF $13.3 MILLION, OR $0.09 PER SHARE

* OAKTREE SPECIALTY LENDING - IDENTIFIED CORE INVESTMENTS TO HOLD & DEVELOPED MONETIZATION STRATEGY FOR NON-CORE INVESTMENTS TO EXIT Source text for Eikon: Further company coverage:

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