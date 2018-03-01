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March 1, 2018 / 11:25 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-‍Office Of Comptroller Of Currency Issued Consent Order To Further "Enhance Unit's Bank Secrecy Act Program​

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Washington Federal Inc:

* WASHINGTON FEDERAL - ‍OFFICE OF COMPTROLLER OF CURRENCY ISSUED CONSENT ORDER RELATING TO UNIT TO FURTHER“ENHANCE UNIT’S BANK SECRECY ACT PROGRAM​

* WASHINGTON FEDERAL - WASHINGTON FEDERAL,NATIONAL ASSOCIATION EXPECTS TO CONTINUE TO INCUR EXPENSES AS IT STRENGTHENS BANK SECRECY ACT PROGRAM

* WASHINGTON FEDERAL SAYS UNIT ‍DOES NOT EXPECT TO PURSUE ACQUISITIONS OR BRANCH EXPANSION UNTIL ITS BSA PROGRAM HAS IMPROVED- SEC FILING​

* WASHINGTON FEDERAL INC - CO ‍CONTINUES TO EXECUTE ITS EXPANDED SHARE REPURCHASE PROGRAM ANNOUNCED ON JANUARY 24, 2018​ Source text (bit.ly/2GVN9IT) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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