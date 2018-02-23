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February 23, 2018 / 11:08 AM / a day ago

BRIEF-Okta Announces Pricing Of Offering Of $300 Million Of Convertible Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Okta Inc:

* OKTA, INC. ANNOUNCES PRICING OF OFFERING OF $300 MILLION OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES

* OKTA INC - ‍PRICING OF $300 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2023 IN A PRIVATE OFFERING​

* OKTA INC - ‍NOTES WILL BEAR INTEREST AT A RATE OF 0.25% PER YEAR​

* OKTA INC - ‍INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY IN ARREARS ON FEBRUARY 15 AND AUGUST 15 OF EACH YEAR, BEGINNING ON AUGUST 15, 2018​

* OKTA INC - ‍NOTES WILL MATURE ON FEBRUARY 15, 2023​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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