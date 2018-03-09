FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 9, 2018 / 1:32 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Old Dominion Freight Line Announces Planned Executive Leadership Team Transition

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Old Dominion Freight Line Inc:

* OLD DOMINION FREIGHT LINE ANNOUNCES PLANNED EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM TRANSITION

* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - GREG C. GANTT TO BECOME CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - DAVID S. CONGDON TO BECOME EXECUTIVE CHAIRMAN

* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - EARL E. CONGDON TO BECOME SENIOR EXECUTIVE CHAIRMAN

* OLD DOMINION FREIGHT LINE - EFFECTIVE MAY 16, DAVID CONGDON TO SUCCEED CURRENT EXECUTIVE CHAIRMAN EARL CONGDON Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.