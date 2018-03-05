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March 5, 2018 / 9:30 PM / in a day

BRIEF-Old Dominion Freight Line Provides Update For First-Quarter 2018

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Old Dominion Freight Line Inc:

* OLD DOMINION FREIGHT LINE PROVIDES UPDATE FOR FIRST-QUARTER 2018

* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - FEBRUARY 2018 LTL TONS PER DAY INCREASED 17.9PCT AS COMPARED TO FEBRUARY 2017

* OLD DOMINION FREIGHT LINE - FEB LTL TONS/DAY INCREASED DUE TO A 13.0PCT INCREASE IN LTL SHIPMENTS PER DAY AND A 4.4PCT INCREASE IN LTL WEIGHT PER SHIPMENT

* OLD DOMINION FREIGHT LINE INC - FOR QUARTER-TO-DATE PERIOD, LTL REVENUE/HUNDREDWEIGHT INCREASED 5.9PCT VERSUS SAME PERIOD LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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