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November 20, 2017 / 4:40 PM / Updated a day ago

BRIEF-Oleg Tinkov's company plans to sell 6.6 pct stake in TCS Group

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 20 (Reuters) - TCS GROUP HOLDING PLC

* TADEK HOLDING & FINANCE INTENDS TO SELL C. 12 MILLION GLOBAL DEPOSITARY RECEIPTS REPRESENTING INTERESTS IN CLASS A SHARES OF COMPANY​

* SAYS ‍PLACING SECURITIES REPRESENT APPROXIMATELY 6.6 PER CENT OF COMPANY‘S ISSUED SHARE CAPITAL​

* SAYS ‍PLACING SECURITIES ARE BEING OFFERED BY WAY OF AN ACCELERATED BOOKBUILD​

* SAYS ‍MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC IS ACTING AS BOOKRUNNER IN CONNECTION WITH PLACING​

* SAYS ‍COMPANY WILL NOT RECEIVE ANY PROCEEDS FROM PLACING​

* SAYS ‍TADEK HOLDING & FINANCE IS A COMPANY CONNECTED WITH MR. OLEG TINKOV (SELLING SHAREHOLDER)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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