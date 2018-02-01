FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Market Jockey
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Consumer Goods and Retail
February 1, 2018 / 7:19 AM / 2 days ago

BRIEF-Olvi Acquires Majority Stake In Servaali

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - OLVI OYJ:

* REG-OLVI ACQUIRES A MAJORITY STAKE IN SERVAALI

* DEBT-FREE PURCHASE PRICE OF COMPANY TAKEOVER IS EUR 15.8 MILLION

* ‍MADE AN AGREEMENT WITH MOMENTIN GROUP TO BUY FROM MOMENTUM 80 PERCENT OF SHARE CAPITAL OF FINNISH-OWNED COMPANY SERVAALI OY​

* DEAL AGREEMENT INCLUDES AN OPTION FOR OLVI TO REDEEM REMAINING 20% OF SERVAALI WITHIN NEXT FEW YEARS

* COMPLETION OF TRANSACTION REQUIRES APPROVAL OF FINNISH COMPETITION AND CONSUMER AUTHORITY

* ‍DEAL AGREEMENT INCLUDES AN OPTION FOR OLVI TO REDEEM REMAINING 20% OF SERVAALI WITHIN NEXT FEW YEARS​

* ACQUISITION IS EXPECTED TO COME INTO EFFECT WITHIN FIRST HALF OF 2018

* DEAL ‍INCLUDES RIGHT OF MOMENTIN GROUP TO SELL THIS REMAINDER TO OLVI​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.