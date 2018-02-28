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February 28, 2018 / 7:08 AM / a day ago

BRIEF-Olympic Entertainment Group Consolidated Ebitda For 2017 Down To Eur 47.3 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS :

* OEG: CONSOLIDATED UNAUDITED RESULTS FOR Q4 AND 12M 2017

* SAYS GROUP‘S CONSOLIDATED TOTAL REVENUE BEFORE GAMING TAXES FOR 2017 AMOUNTED TO EUR 215.1 MILLION, UP 4.9%

* SAYS GROUP‘S CONSOLIDATED EBITDA FOR 2017 TO EUR 47.3 MILLION, A DECLINE OF 12.1%

* SAYS GROUP‘S CONSOLIDATED OPERATING PROFIT DECREASED EUR 0.2 MILLION (0.7%) TO EUR 34.4 MILLION.

* SAYS GROUP'S CONSOLIDATED NET PROFIT ATTRIBUTABLE OF PARENT CO FOR 2017 EUR 30.0 MILLION Source text : bit.ly/2oAkbqA Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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