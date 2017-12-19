FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Onconova Therapeutics Announces License And Collaborative Development Agreement With Hanx Biopharma
Sections
Featured
Full Brexit in January 2021 as EU sets transition deadline
WORLD
Full Brexit in January 2021 as EU sets transition deadline
Offshore oil searches back in fashion - just not in Asia
Oil Exploration
Offshore oil searches back in fashion - just not in Asia
Broad not up to it, Cook has 'scars', says Australia's Johnson
CRICKET
Broad not up to it, Cook has 'scars', says Australia's Johnson
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 19, 2017 / 12:43 PM / a day ago

BRIEF-Onconova Therapeutics Announces License And Collaborative Development Agreement With Hanx Biopharma

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Onconova Therapeutics Inc:

* ONCONOVA THERAPEUTICS ANNOUNCES LICENSE AND COLLABORATIVE DEVELOPMENT AGREEMENT WITH HANX BIOPHARMACEUTICALS FOR ON 123300, A DUAL INHIBITOR OF CDK4/6 + ARK5

* ONCONOVA THERAPEUTICS INC - HANX WILL FUND STUDIES TOWARDS INVESTIGATIONAL NEW DRUG APPLICATIONS IN BOTH U.S. AND CHINA

* ONCONOVA THERAPEUTICS INC - AGREEMENT INCLUDES LICENSING FEE, CUSTOMARY MILESTONE PAYMENTS AND ROYALTIES ON SALES OF ON 123300

* ONCONOVA THERAPEUTICS INC - HANX TO COMMERCIALIZE ON 123300 IN GREATER CHINA, ONCONOVA RETAINS RIGHTS IN REST OF WORLD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.