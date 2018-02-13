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February 13, 2018 / 12:17 PM / a day ago

BRIEF-OnDeck Q4 Earnings Per Share $0.07

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - On Deck Capital Inc:

* ONDECK REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.10

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.07

* SEES ‍FULL YEAR 2018 GROSS REVENUE BETWEEN $370 MILLION AND $382 MILLION​

* SEES ‍ FULL YEAR 2018 ADJUSTED NET INCOME BETWEEN $16 MILLION AND $28 MILLION​

* SEES ‍ Q1 2018 GROSS REVENUE BETWEEN $86 MILLION AND $90 MILLION​

* SEES ‍ Q1 2018 ADJUSTED NET INCOME BETWEEN $1 MILLION AND $5 MILLION​

* “‍LOOKING AHEAD TO 2018, WE EXPECT TO DRIVE DOUBLE DIGIT LOAN GROWTH”​

* QTRLY ‍NET REVENUE WAS $42.1 MILLION, UP 159% VERSUS PRIOR YEAR PERIOD​

* QTRLY ‍GROSS REVENUE INCREASED TO $87.7 MILLION, UP 7% YEAR-OVER-YEAR DRIVEN PRIMARILY BY HIGHER INTEREST INCOME​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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