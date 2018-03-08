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March 8, 2018 / 1:00 PM / a day ago

BRIEF-Onemain Holdings Announces Proposed Senior Notes Offering

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Onemain Holdings Inc:

* ONEMAIN HOLDINGS, INC. ANNOUNCES PROPOSED SENIOR NOTES OFFERING

* ONEMAIN HOLDINGS INC - ‍UNIT IS PROPOSING TO OFFER UP TO $500 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR NOTES DUE 2025​

* ONEMAIN - TO USE OFFERING PROCEEDS FOR PURPOSES INCLUDING PARTIAL REDEMPTION OF OMFH 7.250% SENIOR NOTES DUE 2021​

* ONEMAIN HOLDINGS INC - UNIT MAY USE PROCEEDS FROM OFFERING FOR PARTIAL REDEMPTION OF OMFH 7.250% SENIOR NOTES DUE 2021 AMONG OTHERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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