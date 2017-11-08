FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ontex Group Q3 adjusted EBITDA up at 68.2 million euros ​
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Philippine outsourcing industry braces for AI
Technology
Philippine outsourcing industry braces for AI
Trump's limited appeal a warning sign for Republicans
U.S.
Trump's limited appeal a warning sign for Republicans
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
November 8, 2017 / 7:14 AM / Updated a day ago

BRIEF-Ontex Group Q3 adjusted EBITDA up at 68.2 million euros ​

Reuters Staff

2 Min Read

Nov 8 (Reuters) - ONTEX GROUP NV:

* ‍EXPECT TO CONTINUE TOP-LINE OUTPERFORMANCE IN OUR MARKETS IN Q4​

* ‍ADULT INCO WILL CONFIRM AN ANNUAL RUN RATE OF EUR 2.4 BILLION REVENUE​

* ‍ANTICIPATE PRESSURE IN BRAZIL WILL CONTINUE​

* BRAZIL TOGETHER WITH FX AND COMMODITIES HEADWINDS, WILL PUT OUR Q4 MARGINS SLIGHTLY BELOW Q3.​

* ACTIONS TAKEN TO INCREASE GROUP-WIDE CAPACITY OF MARGIN-ACCRETIVE PRODUCTS AND TO IMPLEMENT INTEGRATION PLAN IN BRAZIL, EXPECTED TO START SHOWING BENEFITS DURING H2 2018​

* ‍Q3 2017 REPORTED REVENUE INCREASED 16.1%​

* ‍ONTEX Q3 2017 ADJUSTED EBITDA MARGINS LOWER, IMPACTED BY RAW MATERIALS, BRAZIL AND FX​

* ‍Q3 2017 REVENUE WAS EUR 592.4 MILLION​

* ‍ Q3 2017 ADJUSTED EBITDA INCREASED BY 7.9% YOY TO EUR 68.2 MILLION​

* ‍Q3 2017 ADJUSTED EBITDA MARGIN OF 11.5%​

* ‍ Q3 2017 NET FOREIGN EXCHANGE (FX) IMPACTS OF -EUR 6.0 MILLION ON REVENUE AND -EUR 2.2 MILLION ON ADJUSTED EBITDA​

* ‍NET DEBT WAS EUR 751.1 MILLION AS OF SEPTEMBER 30, 2017​

* ‍REFINANCING OF GROUP‘S DEBT EXPECTED TO BE FINALIZED BEFORE END OF 2017​

* ‍GROUP‘S DEBT ANTICIPATED TO REDUCE NET FINANCE EXPENSES BY MORE THAN EUR 7 MILLION PER YEAR FROM 2018 ON A PRE-TAX BASIS​

* ‍FOREIGN EXCHANGE HEADWINDS AND A TEMPORARY ADVERSE RESULT IN OUR NEW BRAZIL BUSINESS HAVE LED TO LOWER MARGINS - CEO​ SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.