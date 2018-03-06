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March 6, 2018 / 11:52 PM / in a day

BRIEF-Oprah Winfrey Sells Some Weight Watchers Stock For Philanthropic Efforts

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Weight Watchers International Inc :

* PRESS RELEASE - OPRAH WINFREY SELLS A PORTION OF WEIGHT WATCHERS STOCK FOR PHILANTHROPIC EFFORTS AND TO DIVERSIFY HER INVESTMENT PORTFOLIO

* OPRAH WINFREY SELLS A PORTION OF WEIGHT WATCHERS STOCK FOR PHILANTHROPIC EFFORTS AND TO DIVERSIFY HER INVESTMENT PORTFOLIO

* HARPO INC SAYS ‍WINFREY REMAINS A SIGNIFICANT SHAREHOLDER IN WEIGHT WATCHERS​

* HARPO INC- OPRAH WINFREY RETAINS OVER 75% OF HER HOLDINGS IN COMPANY AND WILL NOT SELL ADDITIONAL SHARES THIS YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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